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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alanya sokaklarında Togg kullandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alanya sokaklarında Togg kullandı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya sokaklarında Togg kullanarak, merak edenlere aracı tanıttı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya sokaklarında Togg kullanarak, merak edenlere aracı tanıttı.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, memleketi Alanya'da vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede Togg kullanan Çavuşoğlu, aracı merak eden 2 genci de yanına alarak şehir turu yaptı. Gençlere aracı tanıtan Çavuşoğlu, kaliteli ve donanımlı bir araç üretildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

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