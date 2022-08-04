Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Blinken'ın görüşmede, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

AA / Mustafa Deveci - Güncel

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