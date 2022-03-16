Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun Blinken ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilere ilişkin konular ele alındı.