Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
AA - Fuat Kabakcı - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun Blinken ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilere ilişkin konular ele alındı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Fuat Kabakcı - Güncel