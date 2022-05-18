Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini...

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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