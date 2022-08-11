Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasında bu iki ülkenin NATO'ya katılım sürecine ilişkin kurulan ortak mekanizma toplantısının ilkinin 26 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasında bu iki ülkenin NATO'ya katılım sürecine ilişkin kurulan ortak mekanizma toplantısının ilkinin 26 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde kapanış konuşması yaptı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bu seneki konferansa 150'ye yakın basın mensubunun akredite olduğunu belirten Çavuşoğlu, "13. Büyükelçiler Konferansı'mızın teması '2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi'ydi. Cumhuriyetimizin 100. yılı ile Hariciye Teşkilatımızın temellerinin atılmasının 500. yılını idrak edeceğimiz 2023 öncesinde anlamlı ve zamanlı bir konferans gerçekleştirdik." dedi.

Çavuşoğlu, konferanstaki toplantılarda diplomasinin nasıl evrildiğini, neler yapılması, nasıl politikalar geliştirilmesi ve fikirler üretilmesi gerektiği konularını ele aldıklarına işaret ederek "Çok yoğun, kapsamlı ve bir o kadar da verimli bir haftayı geride bıraktık. Yorucu bir hafta oldu ama değdi." diye konuştu.

Yurt içinde ve dışındaki şirket, kurum ve kuruluşların yanı sıra çeşitli bakanları büyükelçilerle bir araya getirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu katılımcılara teşekkür etti.

Çavuşoğlu, konferansta Türk vatandaşlarına sunulan konsolosluk hizmetlerini de ele aldıklarına değinerek bu kapsamda Bakanlık olarak yapay zeka destekli çeşitli iletişim platformunu hizmete aldıklarını duyurdu.?

"Dünyanın 5 kıtasında gözü, kulağı ve eli olan bir Dışişleri Bakanlığımız var"?

Çavuşoğlu, konferansın açılış konuşmasında "Türk diplomasisinin bir hikayesi var, bu hikaye de Türkiye gibi canlı ve güzel" ifadesini kullandığına işaret ederek şunları söyledi: ?

"Bugün, büyükelçilerimizi afet bölgelerinde yardım dağıtırken, çatışma bölgelerinde kaçırılan vatandaşlarımız için girişimde bulunurken, ihtilaf halindeki tarafları barıştırmaya çalışırken, iş dünyamız için yeni fırsatlar yaratırken görmek kimseyi şaşırtmıyor."

Türkiye'nin 255 dış misyonuyla dünyada en geniş diplomatik ağa sahip ilk beş ülke arasında olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Şöyle de diyebiliriz: Dünyanın 5 kıtasında gözü, kulağı ve eli olan bir Dışişleri Bakanlığımız var." ifadesini kullandı.

"Farklı güç unsurlarını bir arada kullanıyoruz"

Çavuşoğlu, dünyanın yeni bir çalkantılar silsilesinin içinde olduğunu ve böyle bir dönemde burada yapılan tespit ve değerlendirmelerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak "Gelişmelere 360 derece bakış açısıyla yaklaşmamızı sağlıyor. Farklı güç unsurlarını bir arada kullanıyoruz. Temelini milletimizin değerleri üzerine inşa ettiğimiz, sahada ve masada güçlü bir dış politikayı 'akil, adil ve müşfik' bir şekilde uyguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçiler Konferansı'nın 2008'den bu yana düzenlendiğini, Arabuluculuk Konferansları ve Antalya Diplomasi Forumu ile artık önemli bir marka haline geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "13. Büyükelçiler Konferansı'mız dış politikamız bakımından güçlü bir kamu diplomasisi faaliyeti oldu. Yabancı meslektaşlarımın hemen hepsi bunlardan övgüyle bahsediyor. Gelecek yıl 14. Büyükelçiler Konferansı'nda tekrar buluşmayı temenni ediyor, katkılarınız için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye, İsveç, Finlandiya mekanizma toplantısı

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü mutabakata değinen Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'dan söz konusu belgede ve açıklamalarıyla taahhüt ettiklerini henüz yerine getirmediğini ve bu yönde atılan bir adım görmediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'dan açıklamalar yapıldığını ve ilgililerin iyi niyetli olduklarını söylediklerini ancak Türkiye'nin bu iki ülkeden somut adım görmek istediğini sürekli olarak dile getirdiğini kaydetti.

Söz konusu mutabakata ilişkin atılacak somut adımların takibini yapmak için bir mekanizmanın İsveç ve Finlandiya'nın önerisiyle kurulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Temmuz ayında da bir araya gelme teklifinde bulunduk, çünkü bir an önce hangi adımlar atıldı, atılmadı, neden atılmadı bunları görmek istiyoruz ama bizim için bir zaman baskısı yok. Terörle mücadelede elbette (zaman baskısı) var ama neticede NATO üyesi olmak isteyen ülkeler onlar. Onlar da ağustos ayını teklif ettiler ve 26 Ağustos'ta bu mekanizmanın ilk toplantısını inşallah gerçekleştirecek." dedi.

İsrail ve Mısır'la ilişkiler

Çavuşoğlu, Türkiye'nin İsrail ve Mısır ile bir normalleşme sürecine başladığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu normalleşme süreci demek bizim ilkelerimizden, tavizlerimizden vazgeçmemiz demek olmadığını söylüyoruz; özellikle Filistin konusu, Kudüs konusunda. Sonuçta İsrail'le bu normalleşme süreci konusunda da adımlar da atıyoruz karşılıklı ziyaretler, diyalog yani bunlar devam ediyor. (İsrail Başbakanı Yair) Lapid'in Türkiye ziyaretinde de tekrar büyükelçi atamak için çalışma başlattığımızı duyurmuştuk. Şu anda İsrail'de bir seçim ortamı var. Seçimlere kadar olur mu olmaz mı bir şey diyemem. Çünkü iki taraflı olması gerekiyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle yakaladığımız ivmeyi onlarla da (Mısır) ile yakalamak isteriz."

Ermenistan'la ilişkiler

Türkiye ile Ermenistan özel temsilcilerinin görüştüğünü, bazı adımlar atıldığını ifade eden Çavuşoğlu, Erivan ile yürütülen süreçte Azerbaycan ile de eş güdüm içinde olduklarını belirtti.

Ankara'nın süreçte Azerbaycan ile eş güdüm içinde olduğuna ilişkin açıklamalarının Ermenistan'da rahatsızlık yarattığını öğrendiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Biz en başından beri şeffaf bir ülkeyiz. Her şeyi açık yapıyoruz. Yani genel anlamda Güney Kafkasya'daki normalleşmeden bağımsız düşünmek mümkün değil zaten. Birlikte adım atalım. Normalleşme sürecindeki diyaloğumuz ikili olsa da tüm Güney Kafkasya'nın istikrarı için hepimizin adım atması lazım. Bu konuda Ermenistan'ın da biraz daha kararlı, biraz daha cesur olması lazım. Oyalama taktiklerinden vazgeçmesi lazım. Biz bu konuda Türkiye olarak samimiyiz. Ermenistan'ın da samimi olması lazım. Azerbaycan'ın da samimi olduğunu biz de görüyoruz." ifadesini kullandı.

(Sürecek)