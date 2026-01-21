Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Temsilen Barış Kurulu Şartı'nın İmza Törenine Katılacak

Dışişleri Bakanlığı, Bakanın 22 Ocak 2026 tarihinde Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılmak üzere İsviçre'ye gideceğini açıkladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılmak üzere, 22 Ocak 2026 tarihinde İsviçre'yi ziyaret edecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Davos kentinde yapılacak Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine Türkiye'den katılıma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılmak üzere, 22 Ocak 2026 tarihinde İsviçre'yi ziyaret edecektir" ifadelerine yer verildi.

