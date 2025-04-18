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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, IKBY Başkanı Barzani ile Görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelerek Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ilişkileri, bölgesel güvenlik ve ekonomik iş birliği konularını görüştü. Toplantıda 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek vurgulandı.

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

ERBİL - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, beraberindeki heyet ile geldiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Başkan Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, beraberindeki heyet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne geldi. Yılmaz, beraberindeki heyet ile birlikte IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

IKBY Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbil'de gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ilişkilerinin yanı sıra bölgesel güvenlik ve ekonomik iş birliği konuları ele alındı.

'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek

Toplantının önemli başlıklarından biri de "Terörsüz Türkiye" süreci oldu. IKBY Başkan Barzani, bu sürecin başarıya ulaşması yönündeki güçlü desteğini yineledi. Barzani ve Yılmaz, barışın sadece Türkiye için değil, tüm bölge için olumlu sonuçlar doğuracağı ve ortak kalkınma fırsatlarını artıracağı konusunda mutabık kaldı.

Suriye ve bölgesel gelişmeler

Suriye'deki son gelişmeler ve bölgesel meseleler de ele alındı. Taraflar, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Farklı alanlarda iş birliğinin artırılması yoluyla bölgesel güvenlik, istikrar ve kalkınmanın desteklenmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU - Güncel
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