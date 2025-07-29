Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Filistin Meselesi Üzerine New York'ta Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans marjında New York'ta temaslarda bulundu.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımlara göre, Yılmaz, Filistin meselesi konulu BM konferansına katılmak üzere gittiği New York'ta görüşmeler yaptı.

Yılmaz'ın, Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra başta Filistin olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile de bir araya gelen Yılmaz, mevkidaşıyla ikili ilişkiler ve başta Filistin olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı. Görüşmede, Orta Doğu'da barışın sağlanması için atılabilecek adımlar konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Yılmaz'ın, Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Muavini Joost Flamand ve İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'la yaptığı görüşmelerde, başta Filistin olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta bugün konuşma yapmıştı.