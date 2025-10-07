Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Filistin Büyükelçisi Abujaiş ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Filistin Devleti'nin yeni atanan Ankara Büyükelçisi Nasri Halil Abujaiş ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Yılmaz'ın, Filistin Devleti'nin yeni atanan Ankara Büyükelçisi ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın, görüşmede, Büyükelçi Abujaiş'e görevinde başarılar dilediği ve Türkiye'nin Filistin davasına olan sarsılmaz desteğini bir kez daha vurguladığı bilgisi paylaşıldı.