Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Libya Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.
Yıldız, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sel felaketinde yaşamını yitirenlerin anısına büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladığını belirtti.
Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa el-Kuleyb'e başsağlığı dileklerini ilettiğini kaydeden Yıldız, "Dost ve kardeş Libya'nın her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.
Libya'daki sel felaketi
Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.