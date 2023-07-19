Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti.

Yıldız, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD Büyükelçisi Jeff Flake ile Bakanlığımızda bir görüşme gerçekleştirerek ortak gündemimizi ele aldık. Kendisine nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.