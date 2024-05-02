Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim: Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri temel önceliklerimiz arasında

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına sundukları konsolosluk hizmetlerinin gelecek dönemde de temel öncelikleri arasında olacağını vurgulayarak, "Tüm dünyada 2023'te 3,3 milyon konsolosluk işlemi, 2024'ün başından beri 1 milyona yakın konsolosluk işlemi gerçekleştirilmiştir. 2002'de gerçekleştirilen konsolosluk hizmeti sayısı yalnızca 131 bindi." dedi.

Serim, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dış politika ve Bakanlık faaliyetlerinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının varlığının önemli olduğunu söyledi.

"Milleti yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla, yurt dışındaki "millet varlığını" nasıl daha güçlü hale getirebilecekleri, nasıl daha kurumsal ve etkili diaspora inşa edebilecekleri, dünyanın dört bir tarafındaki vatandaşları ve soydaşlarına nasıl daha fazla destek olabilecekleri sorularına her gün yeni yanıtlar aradıklarını belirten Serim, "Bu konuları, ilgili ülkelerin resmi makamlarıyla başta konsolosluk istişareleri olmak üzere her temasımızda ele alıyoruz. Haklarınızı, çıkarlarınızı savunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir tarafındaki 261 dış temsilcilikle 7/24 temas halinde olduklarını ve temsilcilik ağını genişletmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Serim, Türkiye'nin dünyanın en çok dış temsilciliğe sahip ilk 5 ülkesinden biri olduğunu dile getirdi.

Serim, vatandaşların karşı karşıya kaldıkları her türlü sorunda gerekli girişimlerde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Görevlendirdiğimiz öğretmen, okutman ve din görevlilerimizle de eğitim ve ibadet ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet götürüyoruz. Halihazırda yurt dışında 1707 öğretmen, 141 okutman ve 1500'ü aşkın din görevlimiz bulunmaktadır. Din görevlilerine ilişkin sorunları biliyoruz. Başta Fransa olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde din görevlilerimize engeller çıkarılmaktadır. Bu sorunu yerelden din görevlisi istihdam ederek, ayrıca söz konusu ülkelerle işbirliği halinde görevli yetiştirerek çözmeye gayret ediyoruz. Almanya ile önümüzdeki 10 sene için din görevlilerinin eğitimi konusunda bir mutabakata vardık. Her alanda olduğu gibi bu alanda da olabilecek sorunları aşmak için büyük gayret sarf ediyoruz."

"2023'te 3,3 milyon konsolosluk işlemi gerçekleştirildi"

Yurt dışındaki vatandaşlara sundukları konsolosluk hizmetlerinin gelecek dönemde de temel öncelikleri arasında yer alacağının altını çizen Serim, halihazırda 70'in üzerindeki konuda konsolosluk hizmeti verdiklerini, bunlara yenilerinin eklenmesine yönelik çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Serim, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüm dünyada 2023'te 3,3 milyon konsolosluk işlemi, 2024'ün başından beri 1 milyona yakın konsolosluk işlemi gerçekleştirilmiştir. 2002'de gerçekleştirilen konsolosluk hizmeti sayısı yalnızca 131 bindi. Tabiatıyla en fazla konsolosluk hizmeti verdiğimiz coğrafya Avrupa'dır. Sadece geçen ay Almanya'da 273 bin konsolosluk hizmeti verilmiştir. 2023'te 59 farklı şehirde toplam 74 gezici konsolosluk hizmeti verilmiş olup 2024 yılı başından beri 22 farklı şehirde gezici konsolosluk hizmeti verilmiştir."

Gelecek dönemdeki temel önceliklerinden birinin, e-Devlet'in yurt dışında yaygınlaştırılması ve hedeflerinin yurt dışında e-Devlet şifresi bulunmayan kimsenin kalmaması olduğunu anlatan Serim, mavi kart hamili kişilerin de e-Devlet kullanıcısı olabildiğini ve gereken şifrenin tüm misyonlarda kolaylıkla randevusuz alınabildiğini söyledi.

Serim, Bakanlık olarak bazı hizmetlerini e-Devlet platformu üzerinden vermeye başladıklarını, bu platformda "Dışişleri Bakanlığı" altında "çevrim içi konsolosluk işlemleri" uygulamasını başlattıklarını dile getirdi.

Yurt dışındaki vatandaşların kullandıkları oylarla Türkiye'deki siyasi hayata ve demokrasiye sağladıkları katkının kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Serim, "Geçen yıl Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilk turunda gümrük kapılarında ve 73 ülkedeki 151 temsilciliğimizce açılan 5 bin 114 sandıkta 1 milyon 839 bin 470 vatandaşımız oy kullanmıştır. İkinci turda kullanılan oy sayısı 1 milyon 930 bin 226 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam seçmen sayısının yüzde 56,34'üne tekabül etmektedir." diye konuştu.

Kovid-19 döneminde 142 ülkeden 100 binden fazla vatandaşın Türkiye'ye dönüşünün sağlandığını, 67 ülkeden 18 binden fazla yabancının Türkiye'ye tahliye seferlerine katılmasına imkan tanındığını anlatan Serim, tahliye operasyonlarının düzenlenmesinde ülkesinin dünyada örnek gösterildiğini vurguladı.

Serim, olağanüstü gelişmelerin yaşandığı Libya, Yemen, Afganistan, Etiyopya, Ukrayna, Sudan ve son olarak Gazze'den toplamda 50 binden fazla vatandaş ile üçüncü ülke vatandaşlarının tahliye edildiğini belirtti.

"Gazze'de kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması için çabalarımızı aralıksız sürdüreceğiz"

Gazze'de 7 aya yakın süredir benzeri görülmemiş zulüm yaşandığını, insani trajedinin açlıktan ölümlere varan noktaya geldiğini anlatan Serim, Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana hava ve deniz yoluyla ulaştırdığı yardımın toplamda 46 bin tonu aştığını, Gazze'ye yardım eden tüm ülkelerin arasında yüzde 30 payla ilk sırada geldiğini söyledi.

Serim, "Tüm gücümüzle, Gazze'de kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması ve Gazze halkına yeterli insani yardımın kesintisiz ulaştırılması için çabalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

Almanya'da çifte vatandaşlığa imkan tanıyan yasanın 27 Haziran 2024'te yürürlüğe gireceğini hatırlatan Serim, bu yasayı Almanya'daki Türk toplumu için olumlu gelişme olarak değerlendirdiklerini, yasadan yararlanacak mavi kartlı kişi sayısının 600 bin civarında olmasını öngördüklerini söyledi.

Serim, Bakanlığının hedeflerinin, yeniden Türk vatandaşlığını kazanma başvurularının en pratik şekilde alınmasının sağlanması ve sürecin dijitalleştirilerek bürokrasinin azaltılması olduğunu dile getirerek, katılımcılara mavi kart sahiplerinin bu yasadan yararlanarak nasıl tekrar Türk vatandaşlığı için başvurabileceklerini anlattı.

"Genel merkez çalışmalarımızı ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendiriyoruz"

UID Genel Başkanı Kenan Aslan da kurumun 20. yılında kapasite geliştirme çalıştayındaki programda 24 ülke ve 47 bölgeden yaklaşık 800 bölge ve şube yöneticisinin bir araya geldiğini söyledi.

Aslan, şunları dile getirdi:

"Teşkilatlanma birimimizin yüksek gayretiyle, bölgelerimizin güncel durumları ve ihtiyaçları hakkında en net cevaplara ulaşıyor, genel merkez çalışmalarımızı bu ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendiriyoruz. Her hafta farklı ülke ve bölgeleri ziyaret ederek kongre süreçleri başta olmak üzere birçok konuyu yakından temasla, doğrudan iletişime geçerek takip ediyoruz. Tüm yasal süreçler ve tüzük düzenlemelerini yakından takip eden hukuki işler birimimiz, UID teşkilatının her ülkede özgür hareket edebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor."

Aslan, uluslararası arenada destek bulabilmek için kurumsal kimliğin geliştirilmesini önemsediklerini, tüm adımlarını bulundukları ülkelerin hukuk kurallarına uygun hale getirdiklerini anlattı.

Avrupa'da Türk temsil gücünün kazanılmasının birlikte geçen 60 yılın ardından kaçınılmaz ihtiyaç olduğunu belirten Aslan, yeni dönem vizyonlarında Avrupa Parlamentosu seçimleri başta olmak üzere, en küçük belediyeden federal seçimlere kadar tüm siyasi gündemin nabzını tutmayı hedeflediklerini vurguladı.

Çeşitli programların düzenleneceği çalıştay, 3 gün sürecek.