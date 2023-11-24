Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi el-Hamami'yi kabul etti
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami'yi kabul etti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami'yi kabul etti.
Bakanlığın X sosyal medya platformu hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
Serim ile Hamami'nin görüşmesinde, Gazze'ye insani yardımlar konusunda işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Güncel