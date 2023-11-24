Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami'yi kabul etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi el-Hamami'yi kabul etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami'yi kabul etti.

Bakanlığın X sosyal medya platformu hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.

Serim ile Hamami'nin görüşmesinde, Gazze'ye insani yardımlar konusunda işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.