Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Kongre heyetiyle görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Kongre heyetiyle görüştü

AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Kongre heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'yi ziyaret eden Senatör Richard Shelby başkanlığındaki ABD Kongre heyetiyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'yi ziyaret eden Senatör Richard Shelby başkanlığındaki ABD Kongre heyetiyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Önal'ın Senatör Richard Shelby başkanlığındaki ABD Kongre heyetiyle görüştüğü belirtilerek "Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ele alınmış, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Shelby başkanlığındaki ABD Kongre heyeti, 17 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İstanbul'da bir araya gelmişti.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Büyükelçi, Türkiye, Kongre, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title