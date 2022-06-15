Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri'yle görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri'yle görüştü

AA - Muhammet Tarhan - Güncel
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri'yle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Susanne Baumann ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Susanne Baumann ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Önal ve Baumann, telefonda görüştü.

Görüşmede Ukrayna, NATO, Suriye ve Doğu Akdeniz bağlamındaki gelişmeler ele alındı.

AA / Muhammet Tarhan - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Sedat Önal Twitter Almanya Güncel Haberler

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