Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türk STK'larla Suriye Yardım Toplantısı Düzenledi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suriye'ye yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan Türk sivil toplum kuruluşları (STK) ve ilgili kurumların temsilcileriyle görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Yılmaz'ın Suriye'ye yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan Türk STK ve ilgili kurumların temsilcileriyle Dışişleri Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda, STK'lerin sahadaki tecrübeleriyle ilerleyen döneme yönelik işbirliği imkanları ele alındı.