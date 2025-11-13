Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türk STK'larla Suriye Yardım Toplantısı Düzenledi

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suriye'ye yardım faaliyetleri yürüten Türk sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, sahadaki tecrübelerin paylaşılması ve işbirliği imkanları değerlendirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suriye'ye yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan Türk sivil toplum kuruluşları (STK) ve ilgili kurumların temsilcileriyle görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Yılmaz'ın Suriye'ye yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan Türk STK ve ilgili kurumların temsilcileriyle Dışişleri Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda, STK'lerin sahadaki tecrübeleriyle ilerleyen döneme yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
