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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Lahey'de Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Lahey'de Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Görüştü
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Lahey ziyareti sırasında Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcel de Vink ile bir araya geldi. Görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmeler, özellikle Filistin ve Suriye konuları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Lahey ziyareti kapsamında Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcel de Vink ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz ile de Vink'in Lahey'deki görüşmesinde Filistin ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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