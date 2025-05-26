Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İspanyol Mevkidaşıyla Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İspanyol Mevkidaşıyla Görüşme Gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İspanya'nın Madrid kentinde, İspanya Dış ve Küresel İşlerden Sorumlu Devlet Sekreteri Diego Martinez Belio ile bir araya gelerek Filistin ve Suriye'deki gelişmeler gibi uluslararası meseleleri görüştü.

(ANKARA) – Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Madrid Grubu toplantısı marjında, İspanya Dış ve Küresel İşlerden Sorumlu Devlet Sekreteri Diego Martinez Belio ile Madrid'de bir araya geldi.

Görüşmede, başta Filistin ve Suriye'deki son gelişmeler olmak üzere, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı. Taraflar, ortak ilgi alanlarına giren konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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