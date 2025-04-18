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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak'ta IKBY Başbakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak ziyareti sırasında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelerek Türkiye-IKBY ilişkilerini görüşüp işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak ziyareti kapsamında Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz ve Barzani arasındaki görüşmede, IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkiler ele alındı, işbirliğini her alanda daha da ilerletme yönündeki müşterek irade teyit edildi.

Yılmaz ayrıca, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Selahaddin Bahaddin ve Irak'taki Kürdistan İslami Hareketi Partisi (Bizutnava) Genel Sekreteri İrfan Ali Abdulaziz ile de görüştü.

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Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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