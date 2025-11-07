Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, IFRC Genel Sekreteri ile Görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Cenevre'de IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain ile bir görüşme gerçekleştirerek Türkiye ile IFRC arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain ile IFRC Afet Acil Müdahale Fonu (DREF) 2025 Taahhüt Konferansı marjında bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı ve Türkiye ile IFRC arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi hususunda mutabık kalındı.
