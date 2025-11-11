Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Filistinli yetkili ile görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Filistin Dışişleri ve Yurtdışındaki Filistinliler Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Adel Atiyah ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Filistin Dışişleri ve Yurtdışındaki Filistinliler Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Adel Atiyah ile Ankara'da biraraya geldi. İkili konuların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ülkemizin Filistin'in haklı davasına olan desteğinin baki olduğu vurgulandı" ifadeleri kullanıldı.