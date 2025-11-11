Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Cenevre'de IFRC ve BM Yetkilileriyle Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Cenevre ziyareti kapsamında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Nuh Yılmaz, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından (IFRC) 7 Kasım'da düzenlenen Afet Müdahale Acil Fonu Taahhüt Konferansı'na katılmak üzere Cenevre'yi ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, konferansa hitabında, IFRC bünyesindeki Afet Müdahale Acil Fonunun en eski insani yardım fonlarından biri olduğunu ve ulusal Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin kendi kaynaklarını aşan acil durumlarda ivedilikle erişimlerine sunulabilen bir mekanizma görevi gördüğünü dile getirdi ve IFRC'nin 2023 Kahramanmaraş depremleri ertesinde başlattığı acil yardım çağrısı kapsamında depreme mukabele çalışmalarına sağladığı katkıdan dolayı şükranlarını sundu.

Yılmaz'ın konferans marjında IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain ile yaptığı ikili görüşmede ise Gazze ve Sudan başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesindeki insani durum ele alındı.