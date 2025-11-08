Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Cenevre'de BM Yetkilileriyle Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle bir araya gelerek, Suriye ve BM kurumlarını ilgilendiren diğer ortak konuları ele aldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Yılmaz'ın, Cenevre'de BM yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcimizin ev sahipliğinde Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Suriye Özel Temsilciliği, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA), BM Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Mekanizması (IIIM), BM Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu (CoI) ve BM Suriye'deki Kayıp Şahıslar İçin Bağımsız Kuruluş (IIMP) üst yöneticileriyle bir araya geldi." denildi.

Toplantıda, BM'nin Suriye'deki çalışmaları ile Türkiye ve BM kurumlarını ilgilendiren ortak konuların ele alındığı kaydedildi.