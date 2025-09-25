Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz BM 80. Genel Kurulu'nda Diplomatik Temaslar Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir dizi toplantıya katıldı. Yılmaz, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun Bakanlar Toplantısı'nda konuştu ve Filistin konusundaki gelişmelere dikkat çekti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde çeşitli toplantılara katılarak diplomatik temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Yılmaz, BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta toplantılara katıldı.

Yılmaz, New York'ta BM Yerleşkesi'nde düzenlenen Türkiye ve Finlandiya'nın eş başkanlığını yaptığı BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 15. Bakanlar Toplantısı'nda hitapta bulundu.

Ayrıca BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Bakanlar Toplantısına katılan Yılmaz, hitabında İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamaya yönelik gayrimeşru kararının İsrail'in işgal ve ilhak politikasında yeni bir aşamaya işaret ettiğini vurguladı.

Yılmaz, Filistinlilerin meşru haklarının korunması için Türkiye'nin UNRWA, bölgesel ortaklar ve uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini yineledi.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler ve Güvenlik Genel Direktörü Frederic Mondoloni ile de bir araya gelerek, bölgesel konuları ele aldı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
Binlerce tweet attılar! İşte Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim

İşte Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın'dan eğitim takvimine tepki

Demet'in hedefinde bu kez MEB var! Sözlerine hak veren çok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.