Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, ABD'li Düşünce Kuruluşlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, ABD'li Düşünce Kuruluşlarıyla Görüştü
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, SETA Washington Ofisi'nde ABD'deki önde gelen düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek Filistin ve Suriye dahil bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, ABD'deki önde gelen düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington Ofisi'nde bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yılmaz'ın ABD'li düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle SETA Washington Ofisi'nde bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda görüşmede, başta Filistin ve Suriye'deki gelişmeler olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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