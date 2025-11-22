Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Ukrayna Büyükelçisi'ni Kabul Etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal ile nezaket ziyareti kapsamında bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, nezaket ziyareti çerçevesinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal'i kabul etti" denildi.
