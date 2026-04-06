Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Sudan'a Gidiyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Sudan'a gidiyor. Kulaklıkaya, siyasi istişarelerin dokuzuncu toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Kulaklıkaya ve Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Müsteşarı Muawiya Osman'ın eş başkanlıklarında siyasi istişarelerin dokuzuncu toplantısı yapılacak. İstişarelerde Türkiye ve Sudan arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliği alanlarının, Sudan'daki durumun ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. İki ülke arasındaki son tur siyasi istişareler 12 Eylül 2019 tarihinde Bakan Yardımcısı düzeyinde Ankara'da gerçekleştirilmişti.

Kulaklıkaya'nın Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile bir araya gelmesi bekleniyor. Kulaklıkaya ayrıca, Sudan ve bölge için önemi haiz ve Türkiye'nin tarihinde yeri olanan Savakin Adası'nı ziyaret edecek.

