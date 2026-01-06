Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Libya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Açılan Taziye Defterini İmzaladı

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Mareşal Muhammed El-Haddad ve heyetinin hayatını kaybetmesi üzerine Libya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde taziye defterini imzaladı ve başsağlığı dileklerini iletti.

(ANKARA) -Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Mareşal Muhammed El-Haddad ve heyetinin uçak kazasında hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle Libya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzaladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesbından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Mareşal Muhammed El-Haddad ve heyetinin elim uçak kazasında hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle Libya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzaladı ve Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa El-Gelaib'e başsağlığı dileklerimizi iletti." ifadelerine yer verildi.

