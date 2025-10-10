Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, ateşkes müzakerelerinde sağlanan ivmenin ileride iki devletli çözümün hayata geçirilmesine katkı sağlamasını temenni ettiğini belirterek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ( Recep Tayyip Erdoğan ) olmak üzere, Gazze meselesini uluslararası gündemin ön planında tutmaya ve bu sürece olumlu katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Kulaklıkaya, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait teknelerde bulunan 18'i Türk vatandaşı olmak üzere 21 ülkeden toplam 94 aktivisti karşılamak üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Gazze'de devam eden insanlık dışı muameleye ve soykırıma bütün dünyada farklı kesimlerin tepkileri olduğunu belirten Kulaklıkaya, "Bu tepkiler kapsamında son zamanda var olan ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'deki kardeşlerimizin imdadına yetişmek amacıyla organize edilen Sumud Filosu'ndan sonra Özgürlük Filosu girişimi de son günlerde gündemimizde olan bir konuydu." diye konuştu.

Kulaklıkaya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda hukuksuz bir şekilde müdahale ettiğini ve aktivistleri alıkoyduğunu hatırlatarak, "Ülkemizin çeşitli kurumlarının girişimiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere başka ülke vatandaşlarını da ülkemize getirerek, tahliyelerini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda alıkonulan aktivistlerin arasında bulunan 3 Türk milletvekilinin tahliyesinin de yapıldığını vurgulayan Kulaklıkaya, şunları söyledi:

"Bugün 18 vatandaşımız ve diğer ülke vatandaşlarından oluşan 94 kişilik bir kafileyi, Türk Hava Yolları uçağıyla ülkemize getiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hukuki durumları başta olmak üzere sağlık durumları ve her türlü insani durumları Tel Aviv Konsolosluk yetkililerimiz tarafından yakından takip edildi. Ülkemizin ilgili kurumları temaslarını sürdürdüler ve yapılan girişimlerle bu tahliye operasyonlarını gerçekleştirmiş olduk."

Kulaklıkaya, Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun her koşulda vatandaşlarına sahip çıktığını ve hukukunu korumak için her türlü tedbiri aldığını belirterek, "Salimen vatandaşlarımızın ülkemize ulaşmalarında katkı sağlayan Türk Hava Yolları başta olmak üzere bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımıza, parlamentomuza, milletvekillerimize yakın ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Tahliye işleminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın talimatlarıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Kulaklıkaya, şöyle devam etti:

"Bu operasyonlarda bildiğiniz gibi sadece vatandaşlarımızı değil, başka ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ediyor olmamız ülkemize olan güveni artırmakla birlikte ülkemize olan sempatiyi, ilgiyi ve ülkemizin insani konulara ne kadar önem verdiğini göstermesi açısından son derece önemli bir noktadır. Bu durum hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, başta Gazze olmak üzere insani meselelerde sergilediği kararlı ve dirayetli durumunun etkisiyle gerçekleştirilmektedir."

"Gazze meselesini uluslararası gündemin ön planında tutmaya devam edeceğiz"

Kulaklıkaya, Küresel Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Gazze'de yaşanan insanlık dramına bütün insanlığın dikkatini çektiğini ve Gazze halkının yalnız olmadığını bütün dünyaya gösterdiğini dile getirdi.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere İslam ülkeleri liderlerinin önemli katkılarıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Kulaklıkaya, "Bu ateşkes inşallah Gazze halkının insani yardımları almasına ve ablukanın kaldırılmasına vesile olacak ciddi bir adım olur. Ülke olarak var olan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını beklediğimizi, bu vesileyle vurgulamak isteriz." dedi.

Kulaklıkaya, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması bağlamında başta Kızılay ve AFAD olmak üzere, Türkiye'nin çalışmalarını yoğun şekilde devam ettireceğini söyleyerek, " Orta Doğu'da kalıcı barış ancak Filistin meselesinin adil bir çözüm bulmasıyla mümkündür." diye konuştu.

Uluslararası toplumun, Gazze'deki soykırımın sonra erdirilmesi ve iki devletli çözümün uygulanması yönünde güçlü bir beklentisi bulunduğuna işaret eden Kulaklıkaya, "Bu bağlamda son dönemde özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bağlamında birçok batılı ülkenin, Filistin'i devlet olarak tanıması son derece önemli bir gelişme olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kulaklıkaya, ateşkes müzakerelerinde sağlanan ve Filistin Devleti'nin tanınmasıyla devam eden ivmenin, ilerleyen dönemde iki devletli çözümün hayata geçirilmesi bağlamında önemli bir katkı sağlamasını temenni ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazze meselesini uluslararası gündemin ön planında tutmaya ve bu sürece olumlu katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu konuda kamuoyumuzun hassasiyeti ve desteği elbette büyük önem taşıyor. Bu kamuoyu desteğinin üzerimize yüklediği mesuliyetin bilincinde olarak çalışmalarımızı her düzeyde aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz."