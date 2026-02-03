Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Halep Müftüsü Şaşo'yu kabul etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Halep Müftüsü İbrahim Şaşo'yu Ankara'da kabul etti.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kulaklıkaya, Halep Müftüsü Şaşo ile Ankara'da bir araya geldi.
Görüşmede, başta Halep olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ele alındı ve Türkiye'nin dost ve kardeş Suriye halkının yanında olduğu bir kez daha vurgulandı.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel