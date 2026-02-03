Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Halep Müftüsü Şaşo'yu kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Halep Müftüsü İbrahim Şaşo ile Ankara'da bir araya gelerek Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi ve Türkiye'nin Suriye halkının yanında olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Halep Müftüsü İbrahim Şaşo'yu Ankara'da kabul etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kulaklıkaya, Halep Müftüsü Şaşo ile Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmede, başta Halep olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ele alındı ve Türkiye'nin dost ve kardeş Suriye halkının yanında olduğu bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar

Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
'Eşimin geliri yok, işsiz' diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı

Özel'e dert yakınan kadından açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar

Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
112 yıllık Altay'da kötü günler bitmiyor! 18 puan silme ve küme düşme ile karşı karşıyalar

18 puan silme ve küme düşme ile karşı karşıyalar
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı