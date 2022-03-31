Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin dünya genelinde iklim değişikliği konusunda farkındalığın artırılması konusunda rol aldığını belirterek, "İklim değişikliğiyle mücadele ancak evrene bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştığımız ölçüde mümkün." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı", ATO Congresium'da ikinci gününde devam ediyor.

Zirveye katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın moderatörlük yaptığı "Türkiye'de yeşil dönüşüm, sorunlar ve fırsatlar" oturumunda konuştu.

15'inci ve 16'ncı yüzyıllardan itibaren dünyanın ilk çevre belgelerini, nizamnamelerini hazırlamış bir milletin torunları olduklarını belirten Kıran, "Dünyada bugün diplomasinin merkezi haline gelmiş başkentimizin, Türkiye'mizin küresel iklim değişikliği rejimini de belirleyecek gücü kendisinde görmesinin çok doğal bir hak olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye olarak Paris İklim Antlaşması'yla hedeflenenlerin takipçisi olduklarını vurgulayan Kıran, "Paris İklim Antlaşması'na taraf olmamız bir milattı." değerlendirmesinde bulundu.

Kıran, Türkiye'nin iklim değişikliği ve bununla mücadelede ciddi projeler yürüttüğünün altını çizerek, ülke olarak 2053 yılında sıfır emisyon amacına hazırlanıldığını kaydetti.

Sıfır atık konusunda da değerlendirmelerde bulan Kıran, atıkların yüzde 35'inin geri dönüştürüldüğünü dile getirdi.

Kıran, Türkiye'nin dünya genelinde iklim değişikliği konusunda farkındalığın artırılmasındaki rolüne işaret ederek, "İklim değişikliğiyle mücadele ancak evrene bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştığımız ölçüde mümkün." dedi.

Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadelede çok samimi olduklarına dikkati çeken Kıran, uluslararası toplumun bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.