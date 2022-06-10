Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Selanik'te Balkan Birliği Projesi'ni anlattı - Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Selanik'te Balkan Birliği Projesi'ni anlattı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci toplantılarına katılmak üzere geldiği Selanik'te, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te kurulmasını önerdiği Balkan Birliği Projesi'ni anlattı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci toplantılarına katılmak üzere geldiği Selanik'te, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te kurulmasını önerdiği Balkan Birliği Projesi'ni anlattı.
Kaymakcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, toplantılar kapsamında bölgesel iş birliğinden AB üyeliğine giden iş birliği yollarının Rusya-Ukrayna Savaşı gölgesinde tartışıldığını belirtti.
Güçlü bir AB perspektifinin hızlı ve kapsamlı reformlara katkı sağladığını vurgulayan Kaymakcı, "Doğum yeri Selanik'te, Atamızın 1934'te kurulmasını önerdiği ve AB'ye dönüşmesini dilediği Balkan Birliği Projesi'ni hatırlattık. AB, Batı Avrupa'dan doğdu ama Güneydoğu Avrupa dahil olmadan tamamlanmış olmayacak." ifadelerini kullandı.