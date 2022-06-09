Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan "Dünya Akreditasyon Günü" mesajı Açıklaması - Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Birliği (AB) Başkanı ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Dünya Akreditasyon Günü"nün bu yıl "Akreditasyon: Çevre ve Ekonomik Büyümede Sürdürülebilirlik" temasıyla kutlandığını belirterek, "Çağımızın en büyük sorunlarından biri, hiç şüphesiz iklim değişikliğidir." dedi.

Kaymakcı, "Dünya Akreditasyon Günü" vesilesiyle mesaj yayımladı.

"Dünya Akreditasyon Günü"nün, bu yıl "Akreditasyon: Çevre ve Ekonomik Büyümede Sürdürülebilirlik" temasıyla kutlandığını hatırlatan Kaymakcı, dünyada akreditasyon faaliyetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla ulusal akreditasyon kurumları tarafından her sene 9 Haziran'da kutlandığını belirtti.

Kaymakcı, "Çağımızın en büyük sorunlarından biri, hiç şüphesiz iklim değişikliğidir. İklim değişikliği tüm dünyayı derinden etkilemekte olup iklim değişikliğiyle mücadelede karbon emisyonlarının azaltılması, çevrenin korunması, orman yönetiminde kalite standartlarına uyulması, döngüsel ekonomiye geçilmesi, gıda ve enerji güvenliğinin sağlanması çok büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin "Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı"na uyum sağlaması, yeni yeşil ve dijital dünya düzeninde etkin bir rol üstlenerek sürdürülebilir bir büyüme modeline sahip olmasında TÜRKAK'a önemli görevler düştüğünü vurgulayan Kaymakcı, yeşil ticaretin her geçen gün daha çok önem kazandığı bir dönemde, karbon ve su ayak izinin azaltılarak sanayi stratejisinin yeşil anlayışla yeniden tasarlanması gerektiğini aktardı.

Kaymakcı, dünyada akreditasyon sisteminin ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akredite hizmetlerin kabulü, Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (ILAC), Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) gibi uluslararası ve bölgesel çatı kuruluşlar ile yapılmakta olan çok taraflı ve karşılıklı tanınma anlaşmaları ile tesis edilmektedir. Ülkemizin faaliyet gösterdiği alanlarda tek yetkili akreditasyon kurumu olan TÜRKAK, EA, IAF ve ILAC'ın tam üyesi konumundadır. Bu sayede uluslararası ticarette malların ve hizmetlerin karşılıklı kabulü hususunda kilit bir rol oynamakta olup, sürdürülebilir ekonomik büyüme için ülkemizdeki kıymetli kilometre taşlarından biridir. Bu seneki 'Dünya Akreditasyon Günü' teması vesilesiyle bir kez daha yeşil gelecek için hepimizin üstüne düşeni yapması gerektiğini hatırlatıp, akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, değerli denetçi ve teknik uzmanların, akreditasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetlerinde emeği olan bütün paydaşların ve çok kıymetli TÜRKAK çalışanlarının Dünya Akreditasyon Günü'nü kutluyorum."