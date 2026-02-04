Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Dinanno ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Thomas G. DiNanno ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelerek uluslararası güvenlik ve savunma işbirliği konularını ele aldı.

