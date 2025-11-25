Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Finlandiyalı Yetkili ile Görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Petri Hakkarainen ile Türkiye'de görüştü. Toplantıda, Avrupa güvenliğine dair konular tartışıldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Gümrükçü, Türkiye-Finlandiya siyasi-askeri istişareleri için Türkiye'de bulunan Hakkarainen ile bir araya geldi.
Görüşmede, Avrupa güvenliğine ilişkin konular ele alındı.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel