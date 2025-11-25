Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Finlandiyalı Yetkili ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Petri Hakkarainen ile görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Gümrükçü, Türkiye-Finlandiya siyasi-askeri istişareleri için Türkiye'de bulunan Hakkarainen ile bir araya geldi.

Görüşmede, Avrupa güvenliğine ilişkin konular ele alındı.