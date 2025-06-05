Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Gürcistan'da İkili İlişkileri Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Tiflis'te Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili tarafından kabul edildi." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Ayrıca Ekinci, Gürcistan Birinci Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili tarafından kabul edildi.

Kabulde, bağlantısallık ve enerji konularında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel işbirliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ekinci, Gürcistan Uzlaşma ve Sivil Eşitlik Konularından Sorumlu Devlet Bakanı Tea Akhvlediani ile de Türkiye-Gürcistan Siyasi İstişareleri kapsamında görüşerek Türkiye-Gürcistan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu ve Gürcistan'daki kapsayıcılık ve uzlaşı uygulamalarını ele aldı.