Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, BM Genel Kurulu Marjında Görüşmeler Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Ekinci, İİT toplantısına katıldı ve Singapur ile Almanya'nın üst düzey yetkilileriyle ikili işbirliği konularını ele aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York şehrinde görüşmeler yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Ekinci, BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu toplantısına katıldı.

Ekinci, Singapur Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Luke Goh ile Türkevi'nde yaptığı görüşmede, ikili işbirliğinin yanı sıra Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gibi platformlar üzerinden çok taraflı işbirliğini güçlendirme imkanlarını ele aldı.

Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Dominik Mutter'le de Türkevi'nde bir araya gelen Ekinci, Mutter ile Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zonguldak'ta yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında kan aktı

Genç kadın yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında öldürüldü
Altay-Eskişehirspor maçı öncesi hakeme bıçaklı saldırı

Türkiye'de maç öncesi hakeme bıçaklı saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.