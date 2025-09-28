Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, BM Genel Kurulu Marjında Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York şehrinde görüşmeler yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Ekinci, BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu toplantısına katıldı.

Ekinci, Singapur Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Luke Goh ile Türkevi'nde yaptığı görüşmede, ikili işbirliğinin yanı sıra Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gibi platformlar üzerinden çok taraflı işbirliğini güçlendirme imkanlarını ele aldı.

Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Dominik Mutter'le de Türkevi'nde bir araya gelen Ekinci, Mutter ile Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.