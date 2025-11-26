Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Azerbaycan Temsilcisi Halefov ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Özel Talimatlardan Sorumlu Temsilcisi Halef Halefov ile Ankara'da bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

