Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Azerbaycan Temsilcisi Halefov ile Görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Özel Talimatlardan Sorumlu Temsilcisi Halef Halefov ile Ankara'da bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.
(ANKARA) -Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Azerbaycan Cumhurbaşkanının Özel Talimatlardan Sorumlu Temsilcisi Halef Halefov'la biraraya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Özel Talimatlardan Sorumlu Temsilcisi Halef Halefov'la Ankara'da biraraya geldi."
Kaynak: ANKA / Güncel