Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Azerbaycan'da Temaslarda Bulundu

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Türkiye-Azerbaycan Siyasi İstişareleri kapsamında Azerbaycan'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Ekinci, iki ülke arasındaki ilişkiler ve enerji işbirliği konularını ele aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Türkiye- Azerbaycan Siyasi İstişareleri kapsamında bulunduğu Azerbaycan'da çeşitli temaslarda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Ekinci, Türkiye- Azerbaycan Siyasi İstişareleri kapsamında bulunduğu Bakü'de temaslarda bulundu.

Ekinci, Dışişleri Bakan Yardımcısı Araz Azimov ile görüştü. Görüşmede, Türkiye- Azerbaycan ilişkileri, çok taraflı işbirliği ile askeri ve güvenlik konuları ele alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Refiyev ile Ekinci arasındaki görüşmede de Türkiye- Azerbaycan ilişkileri, uluslararası işbirliği imkanları ve çevre konuları ele alındı.

Ekinci, Bakü'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığını da ziyaret etti.

Ekinci, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), British Petroleum (BP) ve Total Energies şirketlerinden yetkililerle de temaslarda bulundu. Görüşmelerde, Azerbaycan'la enerji alanındaki ikili işbirliği, bölgesel enerji ve bağlantısallık konularında görüş alışverişi yapıldı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
