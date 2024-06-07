Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Rusya Büyükelçisi Yerhov ile Görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile bir araya geldi. Duran, görüşmede ikili gündemde yer alan konuları ele aldıklarını ve bölgesel-küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile bir araya geldi.
Duran, Bakanlıktaki görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Yerhov ile ikili gündemde yer alan konuları ele aldıklarını, bölgesel ve küresel meseleler konusunda da fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.