Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Rusya Büyükelçisi Yerhov ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile bir araya geldi.

Duran, Bakanlıktaki görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Yerhov ile ikili gündemde yer alan konuları ele aldıklarını, bölgesel ve küresel meseleler konusunda da fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.