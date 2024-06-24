Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Tahran'da düzenlenen Asya İşbirliği Diyalog Forumu sonrasında İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede Bakıri, Duran'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Tahran'da düzenlenen Asya İşbirliği Diyalog Forumu (AİD) sonrasında İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile bir araya geldi.

Duran ile Bakıri'nin görüşmesinde Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç da hazır bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede Bakıri, yakın zamanda Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Duran'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

İran'a foruma ev sahipliği yapmasından ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin hayırlı olmasını diledi.

İran'ın başkenti Tahran'da 35 ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla 19. Asya İşbirliği Diyalog Forumu (AİD), "Yeni ve Gelişen Teknolojilerle Daha Güçlü ve Tutarlı Asya" sloganıyla düzenlenmişti.

Programa, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran katılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Burhanettin Duran Tahran İran Diplomasi Politika Güncel Haberler

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

 Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

 Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti

Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title