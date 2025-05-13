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Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran Burkina Faso'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran Burkina Faso'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Türkiye ile Burkina Faso arasındaki işbirliği ilişkilerini geliştirmek amacıyla Burkina Faso'ya ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, yarın Burkina Faso'ya ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu ziyarette, Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliği alanları ile bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

Bakan Yardımcısı Duran'ın, Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean Marie Traore'yle görüşmesi ve ikili ilişkilerin gündeminde yer alan konuların kapsamlı şekilde ele alınması planlanıyor.

Ayrıca, Duran'ın ziyaret vesilesiyle Burkina Faso Başbakanı Jean Emmanuel Ouedraogo tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında Türkiye Maarif Vakfı'nın başkent Vagadugu'daki yerleşkesi de ziyaret edilecek.

Türkiye, Burkina Faso'yla ilişkilerinin her alanda daha ileriye taşınmasına ve çeşitlendirilmesine önem verirken, bu anlayışla, eşit ortaklık ve kazan-kazan ilkeleri temelinde, ticaret, enerji, madencilik, tarım, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda Burkina Faso'yla ilişkilerini geliştirmeyi arzu ediyor.

Türkiye, Burkina Faso'nun terörle mücadelesine güçlü destek vermeyi sürdürecek olup, Batı Afrika'nın özellikle Sahel bölgesinde istikrarın sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar açısından zorunlu olduğunu değerlendiriyor.

Üst düzey temasların da etkisiyle son dönemde Türkiye-Burkina Faso ilişkilerinde bir ivme yakalanırken, 2024'te Ankara'da düzenlenen 3. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Traore, 2024 ve 2025'te düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu toplantılarına katılmıştı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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