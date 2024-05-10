Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısında kararlaştırılan hususlar, ikili ilişkiler, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler, NATO Washington Zirvesi ile bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.
Buna göre, Akçapar'ın Bass ile görüşmesinde, 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısında kararlaştırılan hususlar, ikili ilişkiler, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler, NATO Washington Zirvesi ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.