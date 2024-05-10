Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısında kararlaştırılan hususlar, ikili ilişkiler, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler, NATO Washington Zirvesi ile bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, Akçapar'ın Bass ile görüşmesinde, 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısında kararlaştırılan hususlar, ikili ilişkiler, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler, NATO Washington Zirvesi ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı Burak Akçapar Washington John Bass Ukrayna Türkiye Gazze Nato Uluslararası Diplomasi Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title