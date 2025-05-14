Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Avrupa Konseyi Toplantısı'na Katıldı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 134. Toplantısı'na katıldı ve Avrupa Konseyi'nin jeostratejik rolüne vurgu yaptı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 134. Toplantısı'na katıldı.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Bakan Yardımcısı Bozay'ın katıldığı Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 134. Toplantısı'na ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bozay'ın konuşmasında Avrupa Konseyi'nin mevcut jeostratejik ortamdaki merkezi rolünün altını çizdiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel