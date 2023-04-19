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Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Suriye muhalefet liderleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Suriye muhalefet liderleriyle bir araya geldi

Güncel Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabında, görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Akçapar'ın, Muslat, Camus ve Mustafa ile iftarda bir araya gelerek Suriye'ye ilişkin gelişmeleri istişare ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Burak Akçapar Suriye Güncel Haberler

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