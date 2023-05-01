Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Etiyopya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın 1-4 Mayıs'ta Etiyopya'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akçapar'ın Etiyopya ve Afrika Birliği makamlarıyla görüşmelerde bulunmak üzere Addis Ababa'ya çalışma ziyareti düzenleyeceği belirtildi.

Akçapar'ın, Etiyopya makamlarıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, Sudan'daki Türk vatandaşlarının Etiyopya üzerinden gerçekleştirilen tahliye işlemleri, Ankara ile Addis Ababa arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Afrika Birliği makamlarıyla yapılacak görüşmelerde III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde alınan kararlar ve ortak projelerde gelinen aşamanın gözden geçirileceği, Kıta'da barış ve istikrarın tesisi çabalarında Afrika Birliğiyle işbirliği imkanlarının da değerlendirileceği kaydedildi.