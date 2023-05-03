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Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Etiyopya'da temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Etiyopya'da temaslarda bulundu

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Etiyopya'nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mesganu Arga'yla bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Etiyopya'nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mesganu Arga'yla bir araya geldi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, diplomatlar ikili, bölgesel ve küresel meseleleri ele alarak, ticari ilişkilerin ileriye taşınmasında mutabık kaldı.

Bakan Mesganu, Etiyopya hükümetinin geçen yıl sonunda Tigray Halk Kurtuluş Cephesiyle (TPLF) yaptığı barış anlaşmasına ilişkin bilgi verirken, Türkiye ve uluslararası kamuoyuna, çatışma sonrası yeniden inşa faaliyetlerine destek çağrısı yaptı.

Bakan Yardımcısı Akçapar, barış anlaşmasının uygulanmasına övgüde bulunarak, Türk iş çevresinin Etiyopya'ya yatırım yapma isteğini dile getirdi.

İki diplomat ayrıca farklılıklarını askeri yollardan ziyade diyalogla çözmeleri için Sudan halkına olanak sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Kaynak: AA / Tufan Aktaş - Güncel

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