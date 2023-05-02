Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Etiyopya'da Afrika Birliği komiseri ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Afrika Birliğinin (AfB) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye ile Türkiye'nin AfB ile stratejik ortaklığı ve Sudan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Afrika Birliğinin (AfB) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye ile Türkiye'nin AfB ile stratejik ortaklığı ve Sudan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Akçapar, Bankole Adeoye ile Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin AfB ile stratejik ortaklığı ve Sudan'daki son gelişmeler başta olmak üzere Türkiye'nin kıtada barış ve güvenliğe katkıları değerlendirildi.