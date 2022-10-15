Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı Güncel Haberler Dışişleri Bakan Yardımcılığına, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Yasin Ekrem Serim atandı. Dışişleri Bakan Yardımcılığına, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Yasin Ekrem Serim atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Yasin Ekrem Serim atandı. Kararın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Yasin Ekrem Serim Politika Güncel Haberler

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