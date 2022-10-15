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Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı

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Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı

Dışişleri Bakan Yardımcılığına, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Yasin Ekrem Serim atandı.

Dışişleri Bakan Yardımcılığına, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Yasin Ekrem Serim atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Yasin Ekrem Serim atandı. Kararın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yasin Ekrem Serim Politika Güncel Haberler

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