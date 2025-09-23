Dışişleri Bakan Yardımcıları, BM 80. Genel Kurulu'nda Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcıları Nuh Yılmaz ve Berris Ekinci, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında ABD'nin New York kentinde temaslarda bulunarak toplantılara katıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Yılmaz ve Ekinci, New York'ta çeşitli temaslarda bulundu.

Yılmaz, BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında Mısır, Almanya ve Filistin'in ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen "Gazze'nin Erken Toparlanması ve Yeniden İnşası" konulu toplantıda konuşarak, Türkiye'nin, Filistinlilerin kendi topraklarındaki onurlu ve meşru varlığına saygı gösteren tüm yeniden inşa çabalarını desteklediğini yineledi.

BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında Suudi Arabistan tarafından düzenlenen "Su Diplomasisi: Sürdürülebilir Kalkınma ve İşbirliği için Köprü" başlıklı Bakanlar düzeyindeki toplantıya katılan Ekinci, artan su kıtlığı ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele için su alanında uluslararası işbirliğine olan ihtiyacın altını çizdi.

Ekinci, Türkevi'nde BM Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Jorge Moreira da Silva ile ikili işbirliğini güçlendirme imkanlarını ele aldı.